Краснодарский крайсуд заново рассмотрит дело о взятке в отношении адвоката

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение по делу бывшего кубанского адвоката. Первоначально Отрадненский районный суд Краснодарского края 23 мая 2025 года признал его виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также лишение права заниматься адвокатской деятельностью на пять лет.

Суд установил, что фигурант, действуя в интересах клиента, передал взятку в размере 1,35 млн руб. за непривлечение подзащитного к уголовной ответственности.

Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда 3 сентября 2025 года изменила приговор: срок лишения свободы увеличен до пяти лет, но назначено его условное исполнение. Прокурор Краснодарского края оспорил это решение, указав на чрезмерную мягкость наказания.

По результатам кассационного рассмотрения решение апелляции отменено, уголовное дело возвращено в Краснодарский краевой суд для нового рассмотрения в ином составе.

Вячеслав Рыжков