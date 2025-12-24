В Новоалександровском округе Ставрополья закрылось автобусное предприятие

Глава Новоалександровского округа Ставропольского края Эдуард Колтунов объявил о закрытии местного автобусного предприятия. С 25 декабря прекратят работу маршруты №112, №113 и №114. Эти линии связывали город Новоалександровск с поселками Восточный, Славенский, Озерный, Краснокубанский, а также хуторами Первомайский и Воровский.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Жители шести населенных пунктов лишились регулярного транспортного сообщения. Автобусы обслуживали ежедневные поездки на работу, в школы и больницы. Колтунов отметил, что власти ведут поиск нового перевозчика в приоритетном порядке. Руководитель округа попросил жителей отнестись с пониманием к ситуации.

Маршрут №111 из Новоалександровска в поселок Южный и Темижбекский сократят с 26 декабря. По нему введут временное расписание. Это позволит сохранить хотя бы частичное сообщение с городом.

Ситуация вписывается в кризис пассажирских перевозок на Ставрополье. В 2025 году закрылись 16 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей. Регион вошел в топ-10 по России по числу банкротств перевозчиков. Эксперты связывают это с переделом рынка, ростом затрат на топливо и нехваткой водителей.

Губернатор Владимир Владимиров обсуждал транспортные проблемы на прямой линии в сентябре. Жители жалуются на исчезновение автобусов с карт и неработающие терминалы оплаты. Власти закупают новые машины, но кадров и денег не хватает. Замминистра транспорта Денис Янаков отметил 300 маршрутов в крае с постоянными сбоями.

Станислав Маслаков