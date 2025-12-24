Совфед одобрил закон о строительстве гостиниц на виноградниках в ЮФО

Совет Федерации одобрил поправки к статьям 9 и 10 закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» и ряду иных нормативных актов, сообщили в пресс-службе палаты. Новые нормы разрешают строительство объектов виноделия и сельского туризма на виноградопригодных землях южных регионов, включая винодельни, средства размещения, точки общественного питания, дегустационные залы и магазины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно изменениям, объекты туристической инфраструктуры не могут функционировать отдельно от винодельческих предприятий. Минимальная площадь виноградников для застройки составляет пять гектаров, максимальная площадь объектов ограничена 2 тыс. кв. м, а предельная высота — 15 м или три этажа. Нарушающие эти условия здания подлежат сносу.

В Совете Федерации отметили, что принятые поправки открывают новый этап развития отрасли. 18 декабря Государственная дума в финальном чтении приняла соответствующий законопроект, внесенный 14 октября 2025 года депутатами Сергеем Алтуховым, Иваном Демченко (Краснодарский край) и Константином Бахаревым (Крым).

Вячеслав Рыжков