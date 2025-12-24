Магнитогорца будут судить по обвинению в 13 эпизодах педофилии

Следователи Челябинской области завершили расследование уголовного дела 42-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в 13 преступлениях против половой неприкосновенности детей. Большая часть эпизодов произошла еще 12 лет назад, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следствие установило, что в 2012-2019 годах магнитогорец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Потерпевшие обращались в правоохранительные органы, но преступления оставались нераскрытыми. Пострадавшие по одному из эпизодов частично запомнили номер автомобиля преступника, однако собственника установить не смогли.

В октябре 2024 года в следственные органы поступило заявление, согласно которому магнитогорец вступил в переписку с 13-летней девочкой в одном из мессенджеров. Оказывая психологическое давление, он «совершал действия против половой свободы малолетней», сообщает СК.

Полиция установила личность подозреваемого по номеру телефона. Во время проверки выяснилась его причастность к совершенным ранее преступлениям в 2012-2019 годах. Ему также принадлежит и автомобиль, номер которого запомнили пострадавшие. Позже каждая из 12 потерпевших смогла опознать преступника.

Уголовные дела были возбуждены по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). После завершения расследования они направлены в суд для рассмотрения.