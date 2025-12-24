В Дагестане «прорывные» проекты привлекли 29,3 млрд рублей инвестиций

С начала 2025 года на реализацию шести «прорывных» проектов Дагестан привлек 29,3 млрд рублей инвестиций, создано 886 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Инвестиции направлены на развитие Каспийского, плодоовощного, стекольного и транспортно-логистического кластеров, а также реализацию проекта «Город обувщиков» и строительство Новолакской ветровой электростанции.

Отмечается, что с начала реализации проектов в регион привлечено 83,5 млрд рублей, создано 3,2 тыс. рабочих места. В декабре 2025 года введена в эксплуатацию первая очередь Новолакской ВЭС, запущена 61 ветроэнергетическая установка. Вторая очередь по проекту будет введена в 2026 году.

В завершении всех проектов общей стоимостью порядка 584,2 млрд руб., в Дагестане будет создано 20,8 тыс. рабочих мест.

