В КБР компания «Экологистика» задолжала по зарплате в 32 млн рублей

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Руководство ООО «Экологистика» не выплатило зарплату работникам с октября 2025 года. Сумма долга достигла 32 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следователи установили, что у компании имелись деньги для выплат. Руководители направили их на другие цели из личной заинтересованности. Они создали видимость финансового благополучия предприятия. Компания занимается сбором, транспортировкой и утилизацией твердых коммунальных отходов в КБР. Она обслуживает три зоны, включая Нальчик и прилегающие поселения.

Это не первый скандал «Экологистики» с зарплатами. В сентябре 2025 года перед 251 работником накопился долг свыше 14 млн руб. за сентябрь. Прокуратура Нальчика проверила компанию и внесла представление руководству. После этого долг полностью погасили. Ранее инспекция труда выявила задолженность, которую тоже устранили.

В октябре 2025 года компания столкнулась с штрафом Росприроднадзора в 11 млн руб. Суд взыскал их за неуплату взносов за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 и 2022 годы. Еще два иска по долгам за 2021 и 2023 годы рассматривают суды. «Экологистика» заявила, что вносит платежи, несмотря на низкую дисциплину оплаты услуг жителями.

Следователи проводят допросы, изымают документы и назначают экспертизы. Они требуют восстановить права работников и погасить 32 млн руб. плюс законные выплаты. Ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев при наличии средств.

Станислав Маслаков