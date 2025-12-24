Вечерний стиль и ретро в коллекции HASS
Бренд HASS представил новогоднюю вечернюю капсулу, созданную на стыке трендов бохо и soft-glamour. Коллекция представляет несколько уникальных элементов гардероба: прямой жакет шоколадного цвета, блуза с регулируемым поясом и мерцающей фактурой, а также платье свободного кроя с мягкой линией плеч. Дизайнеры делают акцент на комфорте и универсальности, предлагая сочетать эти вещи с базовым гардеробом. Еще в линейке, а вернее, ее стилизации, прослеживаются отсылки к 1960-м — с использованием колготок в тон и остроносой обуви. Коллекция уже доступна для покупки.
1 / 3