Декабрь, январь… и всё? Что будет с рынком недвижимости после отмены семейной ипотеки

Уже в начале следующего года правила приобретения жилья изменятся, и покупка квартиры для многих семей может стать недостижимой целью.

«Декабрь, январь… и всё». Это не только эффектный слоган новой рекламной кампании от ГК ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов), но и довольно точное описание того, что сейчас происходит на рынке недвижимости.

С 1 февраля 2026 оформить семейную ипотеку по льготной программе можно будет только на одного из супругов, а такой формат как «донорская» ипотека полностью уходит с рынка. Это значит, что часть семей просто не смогут купить жилье по низкой ставке, а для других этот процесс станет сложнее и дороже.

Для тех, кто откладывал приобретение недвижимости до лучших времен, подобные изменения могут обернуться потерей возможности иметь собственное жилье.

Но время ещё есть. По сути декабрь и январь – это период, когда можно успеть воспользоваться действующими льготными ипотечными программами, еще есть выбор, цены не растут, доступны рассрочки и специальные предложения от застройщиков. Но эта ситуация временная.

Так, в 2026 году НДС увеличится до 22%, что напрямую повлияет на себестоимость строительства. В этой связи аналитики уже прогнозируют рост цен на новостройки минимум на 8–10% в течение года. Параллельно будет сокращаться и само предложение – новых масштабных строек в ближайшее время ждать не приходится.

В условиях, когда рынок становится жестче, особую ценность приобретают проекты в высокой степени готовности, ориентированные на семьи с детьми, где есть вся необходимая социальная инфраструктура.

Один из таких проектов – «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО. Это самодостаточный жилой район, рассчитанный на комфортную жизнь 15 тысяч человек. На территории работают два детских сада, в ближайшее время откроется третий. Современная школа, признанная лучшим социальным объектом Краснодарского края, уже принимает более 3 000 учеников. Открыт парк семейного отдыха площадью 9 гектаров, где девелопер регулярно проводит для жителей и гостей микрорайона яркие мероприятия. Работает храм. В ближайшее время появится поликлиника с детским и взрослым отделениями и фитнес-клуб с акватермальным комплексом.

При этом микрорайон «Родные Просторы» входит в агломерацию «Новый Краснодар» — ключевое направление развития города, о котором недавно говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В будущем именно сюда планируют переместить весь деловой и административный центр кубанской столицы. А значит, цены в этой локации будут только расти. Вопрос лишь в том, по какой стоимости и на каких условиях покупатели смогут купить здесь квартиру – сейчас по семейной ипотеке или без льготных программ и по рыночной ставке.

Подробные условия по действующим льготным программам на квартиры в мкр «Родные Просторы» можно узнать в офисе продаж или на официальном сайте ГК ТОЧНО.

