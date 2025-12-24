На подлете к Москве сбили два беспилотника

Российские силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения беспилотников работают экстренные службы. Господин Собянин не уточнил, в каких районах упали БПЛА. Данные о пострадавших не приводятся.

По данным Минобороны, ночью и утром 24 декабря на подлете к Москве сбили три дрона. Еще два уничтожены в Подмосковье. В Домодедово и Внуково вводились ограничения на прием и выпуск рейсов. Авиагавани уже возобновили работу.