Жителя Херсонской области отправили в колонию за подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу жителя Херсонской области Ивана Ткацкого, который обвинялся в подготовке теракта. Мужчина планировал убийство директора одного из предприятий региона. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в феврале 2025 года Иван Ткацкий в переписке с неизвестным ему человеком согласился помочь убить директора одного из предприятий в Херсонской области, «осуществляющего помощь российской армии». Менеджера собирались подорвать с помощью осколочно-заградительной мины. Ткацкий собрал и передал сообщнику данные о потенциальной жертве и подобрал место закладки взрывного устройства.

«В этот же день Ткацкий должен был извлечь пульт-передатчик и с его помощью активировать заложенное устройство. Мужчина прибыл к месту закладки, изъял его и сразу же был задержан»,— рассказали в пресс-службе суда. Ивана Ткацкого обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт).

По решению суда Ткацкому назначено 11 лет лишения свободы, три первых года он проведет в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Александр Дремлюгин, Симферополь