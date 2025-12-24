Житель Новороссийска задолжал троим детям 2,4 млн рублей

В Новороссийске отец троих детей задолжал по алиментам более 2 млн руб. Он погасил долг перед Новым годом после возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Судебные приставы установили, что житель Новороссийска длительное время уклонялся от законных обязательств по уплате алиментов для троих детей, несмотря на судебное решение. Гражданин не выплачивал деньги детям и после привлечения к административной ответственности. В результате сумма долга составила почти 2,4 млн руб.

Дознаватель Новороссийского отдела судебных приставов инициировал возбуждение уголовного дела по факту невыплаты алиментов. В рамках статьи УК РФ мужчине могли грозить исправительные работы на срок до года, принудительные работы, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы до одного года.

Житель города осознал серьезность последствий и выплатил задолженность перед детьми. В отношении новороссийца прекратили уголовное дело в связи с погашением долга в полном объеме.

София Моисеенко