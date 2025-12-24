Уголовное дело замглавы Котово Бориса Тареева направлено в суд

Котовский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело заместителя главы Котово Бориса Тареева, обвиняемого в коррупции. Чиновнику инкриминируют получение взятки (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2023 года по март 2025 года чиновник якобы получил взятки на общую сумму около 1,5 млн руб. от учредителя ООО «Электросбыт» Виктора Качуровского за содействие в разработке и согласовании инвестиционной программы. Он же передал господину Тарееву 250 тыс. руб. за изменение муниципального маршрута с нерегулируемого на регулируемый, что позволило лицу, чьим бенефициаром был учредитель «Электросбыта», осуществлять пассажирские перевозки.

Кроме того, в начале марта 2025 года заместитель главы Котово потребовал от четырех подчиненных передать ему часть зарплаты для погашения собственного административного штрафа, назначенного за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

Чиновник признал вину частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей. Максимальное наказание по вмененным фигуранту статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Учредителю ООО «Электросбыт» Виктору Качуровскому ранее уже вынесли обвинительный приговор — 3,5 года исправительной колонии строгого режима и штраф 1,25 млн руб.

Марина Окорокова