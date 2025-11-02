Бизнесмен из Саратова Качуровский получил срок за взятку чиновнику из Котова

Саратовский бизнесмен Виктор Качуровский получил обвинительный приговор по делу о взятке. Котовский районный суд Волгоградской области признал его виновным в даче взятки в крупном размере.

Следствие установило конкретные обстоятельства дела. 15 февраля 2024 года Качуровский лично встретился с бывшим замглавы Котово Борисом Тареевым. Бизнесмен предложил чиновнику 250 тыс. руб. за изменение статуса муниципального маршрута. Нерегулируемый маршрут должен был стать регулируемым. Это изменение требовало процедур согласования. Качуровский хотел избежать их для последующего осуществления перевозок.

Тареев Борис на сделку согласился и 25 апреля 2024 года вынес нужное постановление. Документ изменил вид перевозок. 2 мая Качуровский перечислил 250 тыс. руб. на банковскую карту господина Тареева.

Виктора Качуровского и Бориса Тареева задержали в апреле. Чиновник, что дело расследуется отдельно, ожидает суда в СИЗО. Качуровского тоже сначала заключили под стражу. Позже суд изменил меру пресечения на домашний арест, а фигурант начал сотрудничать со следствием и давать показания против других участников. Позже защита сообщила, что Виктор Качуровский полностью признал вину.

Суд дал фигуранту 3,5 года колонии строгого режима и оштрафовал на 1,25 млн руб. Качуровского взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Никита Маркелов