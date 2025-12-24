Лавров и глава МИД Сирии обсудили сотрудничество и углубление диалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии в переходном правительстве Асаад аш-Шейбани обсудили на встрече в Москве сотрудничество стран в различных областях. Стороны договорились о продолжении контактов, в том числе по линии ООН.

«В ходе беседы предметно рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, включая углубление политического диалога и налаживание взаимовыгодного взаимодействия в различных областях. В данном контексте отмечена эффективная работа механизма Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству»,— сообщил МИД России.

Российская сторона подтвердила поддержку суверенитета и единства Сирии, а также выступила за консолидацию международных и региональных усилий для обеспечения стабильности в стране и восстановления сирийской экономики.

Асаад аш-Шейбани во время визита в Москву также встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Сергей Лавров сообщал, что обсуждались двусторонние вопросы, ситуация в регионе, практические задачи по обеспечению ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирии.

