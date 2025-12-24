Путин поручил правительству продолжать поддержку семей при росте их доходов

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение для сохранения пособия у многодетных семей при повышении их доходов. Иначе, пояснил глава государства, у людей не будет смысла ходить на работу или им придется это делать «в серую».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Нужно сделать так, чтобы не только семья ничего не теряла (при повышении дохода.—“Ъ”), но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету»,— заявил президент на встрече с членами правительства.

Господин Путин напомнил, что российские семьи утрачивают право на получение единого пособия, если их общий доход превышает установленные критерии. По ним средняя зарплата одного члена семьи не должна превышать региональный прожиточный минимум.

Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин заявил, что отказ в мерах поддержки многодетным при небольшом превышении порога нуждаемости — это ошибка. Единое пособие для многодетных семей назначается при комплексной оценке нуждаемости (доход + имущество), учитывает региональный прожиточный минимум (ПМ) и льготы для статуса многодетной семьи. Единое пособие выплачивается в размере 50%, 75% или 100% от регионального ПМ на детей, в зависимости от уровня доходов семьи.