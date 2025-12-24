Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие факторы делают рабочее пространство более комфортным и привлекательным.

Архитектура, микроклимат и качественные зоны отдыха входят в число ключевых ожиданий сотрудников от современного делового пространства. По данным исследований специалистов компании October Group, для 65% респондентов важен архитектурный облик бизнес-центра. При этом 27% отмечают, что красивое и современное пространство вдохновляет их на профессиональные свершения. 48% отмечают значимость комфортного микроклимата, систем кондиционирования и озеленения, а около 75% считают необходимым наличие зон релакса. Ожидания от рекреационных зон четко сформулированы: 85% считают обязательными мягкую мебель и капсулы для фокусной работы, а 31% — настольные игры, мини-футбол, мини-гольф и дартс. Еще почти 40% выделяют важность культурных площадок в шаговой доступности.

Офис все чаще воспринимается как полноценная среда, влияющая на качество рабочих процессов и ежедневный комфорт. Значимыми остаются и характеристики внутреннего пространства. Более половины респондентов выделяют наличие оборудованных индивидуальных рабочих мест. Еще почти треть — возможность пользоваться гибкими решениями, позволяющими быстро менять планировку делового пространства. Дополнительно сотрудники ожидают от современного офиса высокого уровня оснащенности и сервисов, а также качественные отделочные материалы, современную мебель и технику. Досуговая составляющая делового пространства становится самостоятельным фактором привлекательности бизнес-центра, отмечают эксперты. Офисные сотрудники, если бы культурные площадки были расположены в шаговой доступности от их офиса, гораздо чаще посещали бы концерты, спектакли и выставки вместе с коллегами.

Светлана Бардина