Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Флери готов возобновить карьеру в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» заинтересован в подписании контракта с канадским голкипером Марком-Андре Флери, завершившим карьеру по окончании прошлого сезона. Об этом сообщает журналист ESPN Грег Вышински.

По информации источников, вратарь готов возобновить карьеру, если «ему представится подходящий шанс». Sportsnet отмечает, что интерес к кандидатуре 41-летнего Флери проявляют и другие клубы лиги. При этом основным претендентом все же считается «Эдмонтон», который ранее поместил канадского голкипера Тристана Джарри в список травмированных

Большую часть карьеры Марк-Андре Флери выступал за «Питсбург Пингвинс», в составе которого трижды завоевал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Также голкипер представлял «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхокс». Его последним клубом стал «Миннесота Уайлд». За 1051 матч регулярного чемпионата канадец одержал 575 побед, оставив свои ворота в неприкосновенности 76 раз. В 2021 году он стал обладателем Vezina Trophy — приза, вручаемого лучшему вратарю сезона.

Марк-Андре Флери — один из трех вратарей в истории НХЛ, выбранных на драфте под общим первым номером. Вместе со сборной Канады голкипер стал олимпийским чемпионом Ванкувера (2010).

Таисия Орлова