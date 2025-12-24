Аварийное отключение воды произошло в Новороссийске

На трубопроводе НСВ «Вербовая балка» проводятся аварийно-восстановительные работы, из-за которых в Новороссийске частично приостановили подачу воды. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Водоканала», подача водоснабжения приостановлена с 15:00 ориентировочно до 18:00 в часть зон №23 и №30. Под отключение попали жилые дома в районе улиц Октябрьская, Красина, Куникова, Цедрика, Революции 1905 года, Волгоградская, Золотаревского и др.

На период отключения воды «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

«По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется»,— заявили в новороссийском «Водоканале».

София Моисеенко