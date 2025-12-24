S7 сообщила об успешных испытаниях обновленного самолета Tango

Первые летные испытания обновленной модификации легкомоторного самолета Tango прошли успешно. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании S7.

Компания провела испытания совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Сергея Чаплыгина (СибНИА). Полет Tango выполнил на базе СибНИА. Он продлился 10 минут.

Как отметили в пресс-службе, во время испытаний специалисты проверяли работоспособность систем, управляемость и летные характеристики, передает ТАСС.

В конце сентября 2024 года S7 совместно с СибНИА впервые испытали летный демонстратор самолета Tango. Тогда самолет совершил отрыв от полосы, выполнил испытательную программу и успешно приземлился.