На вырубку леса для строительства дублера Оренбургского тракта потребуется 11 млрд

На компенсационные выплаты за вырубку леса при реализации проекта дублера Оренбургского тракта, предложенного Институтом пространственного планирования Татарстана, потребуется 11 млрд руб. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции.

По его словам, в проекте трассы, за который выступает мэрия города совместно с министерством строительства и ЖКХ, в районе необходимо вырубить 9,6 га лесных насаждений.

Ранее сообщалось, что для строительства дороги по проекту Института пространственного планирования Татарстана, который ведет к М-12, необходима вырубка 66,5 га или более 120 тыс. деревьев.

Анна Кайдалова