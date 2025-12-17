Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал о проекте дублера Оренбургского тракта в Казани и заявил, что лес в данном вопросе — «дело наживное». Об этом господин Ханифов сообщил в ходе пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители поселка Отары записали видеообращение, где выразили опасения, что из-за строительства новой дороги дома в поселке будут снесены, а лес вырублен.

«Лес — это дело все-таки наживное. Понятно, что направо-налево леса рубить нельзя, но когда нужно смотреть на 20–30 лет вперед, нужно к этому подходить трезво», — заявил Фарит Ханифов.

Министр также уточнил, что общественные организации, экологи и лесники смогут принять участие в проектировании рабочей документации.

Глава Минтранса республики сообщил, что рассматривались три варианта по выбору трассы. Министр выразил одобрение проекта Института пространственного планирования Татарстана, который ведет к М-12. Дорога будет шестиполосной, сейчас началось ее детальное проектирование.

Диана Соловьёва