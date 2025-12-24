Путин похвалил правительство за работу с госбюджетом

Правительству России удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны, заявил президент Владимир Путин. По его словам, правительство исполняет все социальные обязательства, в том числе и по поддержке семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Отмечу, что правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны»,— сказал президент на встрече с членами правительства. Владимир Путин отметил, что в России, «несмотря на все вызовы», стабильными остаются ключевые макроэкономические показатели. «Снижается инфляция, на исторически минимальном уровне находится безработица»,— уточнил господин Путин.

В сентябре правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В конце ноября его приняла Госдума. Среди приоритетов госбюджета указаны финансирование обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года. Более 1,8 трлн руб. в ближайшие три года планируется выделить на программу материнского капитала. Более 2 трлн руб. заложено на улучшение жилищного обеспечения семей с детьми.