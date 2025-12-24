Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура требует изъять упоминаемый в деле главы Крымска участок

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск первого заместителя прокурора региона об изъятии у компании «Специализированный застройщик "ССК Крымск"» в пользу Крымского городского поселения участка площадью 31 га, который фигурирует в уголовном деле в отношении мэра Крымска Яниса Будагова. По мнению надзора, застройщик получил землю в результате серии сделок, совершенных с нарушением закона.

В мае 2023 года участок приобрел индивидуальный предприниматель Александр Лукьянов, спустя две недели собственником земли стал Александр Мелишев, а затем права на участок перешли ООО «Специализированный застройщик "ССК Крымск"». Застройщик разбил территорию на небольшие участки под индивидуальное жилое строительство. В марте 2025 года полиция возбудила дело о мошенничестве при покупке участка у Крымского городского поселения. В мае 2025 года в ходе расследования Александр Лукьянов был арестован и в настоящее время находится под стражей.

23 декабря был арестован глава Крымска Янис Будагов, который подписал договор купли-продажи участка. Чиновника обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями: по версии правоохранительных органов, господин Будагов при выкупе незаконно согласовал цену, которая была гораздо ниже рыночной. По тому же эпизоду привлекается бывший глава Крымского района Сергей Лесь.

Анна Перова, Краснодар

