На эскроу-счетах белгородцев хранится больше 9 млрд рублей

К октябрю 2025 года жители Белгородской области открыли 1,9 тыс. эскроу-счетов, на которых аккумулировано свыше 9 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

На 1 октября 2025 года белгородские строительные компании имели 32 действующих кредитных договора с банками с лимитом около 11,7 млрд руб.

Как отметили представители регулятора, всего в рамках системы проектного финансирования жилищные условия смогли улучшить 8,2 тыс. белгородцев. За завершенные и введенные в эксплуатацию объекты застройщики получили 34,8 млрд руб. в сумме.

К концу первого квартала этого года в Белгородской области действовало около 1,7 тыс. счетов эскроу, на которых хранилось около 7,5 млрд руб.

Кабира Гасанова