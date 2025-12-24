Российские силы ПВО за три часа сбили 31 беспилотник

В период с 10:00 мск до 13:00 мск российские средства ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 18 дронов сбили над Брянской областью, семь — над Белгородской, два — над Калужской, один — над Рязанской областью. Еще три беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря.

В ночь на 24 декабря силы ПВО сбили 172 беспилотника над Россией. Больше всего — 110 дронов — в небе над Брянской областью.