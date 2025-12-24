Силы ПВО за ночь сбили 172 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили 110 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 20 сбили над Белгородской областью, 14 — над Калужской областью, 12 — над Тульской областью, шесть — над Орловской областью, четыре — над Московской областью, три — над Липецкой областью, по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

В Тульской области случился пожар на одном из предприятий, также повреждены фасад и остекление частного дома в Большой Туле. Никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Брянской и Смоленской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.