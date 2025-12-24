Экс-тренер «Краснодара» и «Ахмата» возглавил красноярский клуб

Главным тренером футбольного «Енисея» назначен Сергей Ташуев. О подписании контракта на полтора года сообщила пресс-служба красноярского клуба.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее господин Ташуев работал в нескольких клубах разных лиг. Например, возглавлял «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Последний под его руководством в сезоне 2022/2023 занял пятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сергей Ташуев также тренировал солигорский «Шахтер», когда тот стал вторым в чемпионате Белоруссии и выиграл Кубок страны.

Ранее главным тренером «Енисея» работал Андрей Тихонов. Контракт с ним был расторгнут в начале декабря.

Красноярская команда выступает в Первой лиге. По итогам первой части сезона 2025/2026 она идет на 13-м месте из 18. В июле этого года министр спорта Красноярского края Денис Петровский заявил о том, что перед «Енисеем» поставлена задача играть в РПЛ в год 400-летия Красноярска. Юбилей будет отмечаться в 2028 году.

Валерий Лавский