Мэрайя Кэри получит $92 млн компенсации за необоснованные обвинения в плагиате

Окружной суд в штате Калифорния присудил американской певице Мэрайе Кэри компенсацию в размере $92 млн. Эту сумму должны будут выплатить ей авторы песен Энди Стоун и Трой Пауэрс, обвинившие певицу в плагиате хита All I Want For Christmas Is You. С документами дела ознакомилось онлайн-издание TMZ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Sykes / Invision / AP Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Иск против Мэрайи Кэри был подан в 2022 году. Истцы утверждали, что ее хит All I Want For Christmas Is You, вышедший в 1994 году, является плагиатом их песни 1989 года с тем же названием, отчасти схожей мелодией и текстом. Стоун и Пауэрс ссылались на то, что их песня пользовалась популярностью, регулярно попадала в хит-парады, что якобы и подтолкнуло певицу «скопировать» ее.

Стоун и Пауэрс требовали от певицы компенсации в размере $20 млн. В марте 2025 года суд прекратил производство по делу, но вынес решение в отношении самих истцов, о котором стало известно сейчас. Судья назвал иск в отношении певицы необоснованным и счел нужным наказать Стоуна и Пауэрса, чтобы отвадить людей от подачи подобных исков. По решению суда, Сэнди Стоун и Трой Пауэрс должны будут наряду с компенсацией самой Мэрайе Кэри оплатить расходы ее адвокатов. Таким образом, авторам придется выплатить почти $110 млн.

Алена Миклашевская