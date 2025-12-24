На Ставрополье выявлен новый эпизод коррупции экс-замглавы минстроя

СУ СК России по Ставропольскому краю выявлен новый эпизод получения взятки бывшими заместителем министра строительства и архитектуры края и старшим инспектором государственного строительного надзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщалось, подозреваемые вступили в преступный сговор, чтобы получать взятки от застройщиков Ессентуков. В декабре 2023 года фигуранты незаконно выдвинули руководству строительной компании требование о передаче 300 тыс. руб. Опасаясь репутационных проблем, застройщик согласился на условия чиновников.

В отношении фигурантов было возбуждено дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сопряженное с вымогательством».

В рамках расследования уголовного дела выявлен новый эпизод: в декабре 2023 года фигуранты незаконно выдвинули руководству еще одной строительной компании требование о передаче взятки в размере 600 тыс. руб. Застройщик согласился и также передал оговоренную сумму, которой фигуранты распорядились по своему усмотрению.

На время следствия подозреваемые заключены под стражу.

Наталья Белоштейн