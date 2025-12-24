В Новороссийске три раза за день проведут учения со стрельбами

25 декабря в Новороссийске трижды пройдут тренировочные мероприятия военно-морской базы с применением стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Учения будут проходить с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе тренировочных мероприятий новороссийская военно-морская база отработает действия по отражению безэкипажных катеров и БПЛА. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время учений в акватории новороссийского порта запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. Также запрещены подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко