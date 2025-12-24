Жителю Петербурга дали 12 лет строгого режима за распространение наркотиков

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Арсения Мавринского. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

Как сообщили в надзорном ведомстве, судом было установлено, что в апреле 2024 года подсудимый разместил возле 11 жилых домов в Калининском районе закладки с психотропным веществом.

Месторасположение тайников установили в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Психотропные вещества были изъяты из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Мавринского признали виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

