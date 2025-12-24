Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о диалоге с Польшей по линии спецслужб
Диалог между Белоруссией и Польшей активизировался, сказал глава белорусского КГБ Иван Тертель после доклада президенту Александру Лукашенко. Он подтвердил, что контакты проходят также между спецслужбами двух стран.
Фото: Комитет госконтроля Белоруссии
«Да, по линии спецслужб тоже имеются контакты с польской стороной, в ходе которых обсуждаются наиболее острые вопросы. Мы, конечно, по поручению главы государства работаем в этом контексте плотно с нашими коллегами из Министерства иностранных дел»,— сказал господин Тертель (цитата по БелТА).
Глава КГБ Белоруссии добавил, что сейчас Польше и Белоруссии необходимо решить «три-четыре» острых вопроса. В их числе — вопросы, связанные с «подрывными центрами» на территории стран Балтии, Польши и Украины. Господин Тертель отметил, что нынешнее польское руководство осознает «неправильные шаги», которые сделали их предшественники. Они связаны с закрытием границ, попытками давления, вопросами миграции, экономическими вопросами, уточнил глава белорусских спецслужб.
В сентябре Польша закрывала границу с Белоруссией в «интересах безопасности» из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». В МИД РФ назвали позицию Польши в отношении Белоруссии агрессивной. В декабре Александр Лукашенко заявлял, что находящиеся в Литве и Польше оппозиционеры представили план перевода экономики Белоруссии под внешнее управление. Он состоит из четырех пунктов, среди которых — подключение белорусской экономики к европейской энергетической системе, утверждает президент.