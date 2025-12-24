Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о диалоге с Польшей по линии спецслужб

Диалог между Белоруссией и Польшей активизировался, сказал глава белорусского КГБ Иван Тертель после доклада президенту Александру Лукашенко. Он подтвердил, что контакты проходят также между спецслужбами двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет госконтроля Белоруссии Фото: Комитет госконтроля Белоруссии

«Да, по линии спецслужб тоже имеются контакты с польской стороной, в ходе которых обсуждаются наиболее острые вопросы. Мы, конечно, по поручению главы государства работаем в этом контексте плотно с нашими коллегами из Министерства иностранных дел»,— сказал господин Тертель (цитата по БелТА).

Глава КГБ Белоруссии добавил, что сейчас Польше и Белоруссии необходимо решить «три-четыре» острых вопроса. В их числе — вопросы, связанные с «подрывными центрами» на территории стран Балтии, Польши и Украины. Господин Тертель отметил, что нынешнее польское руководство осознает «неправильные шаги», которые сделали их предшественники. Они связаны с закрытием границ, попытками давления, вопросами миграции, экономическими вопросами, уточнил глава белорусских спецслужб.

В сентябре Польша закрывала границу с Белоруссией в «интересах безопасности» из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». В МИД РФ назвали позицию Польши в отношении Белоруссии агрессивной. В декабре Александр Лукашенко заявлял, что находящиеся в Литве и Польше оппозиционеры представили план перевода экономики Белоруссии под внешнее управление. Он состоит из четырех пунктов, среди которых — подключение белорусской экономики к европейской энергетической системе, утверждает президент.