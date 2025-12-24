НГГТИ занял 34-е место в федеральном рейтинге образовательных учреждений

Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт занял 34-е место в рейтинге активности высших учебных заведений России по внедрению исследовательских практик платформы «Неравнодушный человек» за 2025 год. Учебное заведение вошло в ТОП-45 среди ведущих вузов страны.

По информации аналитиков, институт признан самым активным высшим учебным заведением Ставропольского края. При формировании рейтинга оценивались участие вузов в онлайн-семинарах, организованных платформой «Неравнодушный человек» совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ, а также деятельность в научно-исследовательских проектах.

Достижение имеет значение не только для института, но и для Невинномысска, подтверждая высокий уровень образовательного и научного потенциала города как регионального центра развития.

Глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков поздравил ректорат, преподавательский и студенческий составы, а также сотрудников института. «Ваш профессионализм, усердие и стремление к развитию обеспечивают достижение высоких результатов и служат ориентиром для всего образовательного сообщества»,— отметил он.

