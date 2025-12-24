Суд изменил приговор, выпустив экс-главу первоуральского «Водоканала» на свободу

Свердловский областной суд изменил приговор и выпустил на свободу бывшего директора первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова, сообщили в объединенной пресс-службе судов. В сентябре его признали виновным по трем уголовным статьям о халатности, превышении должностных полномочий и фальсификации. Тогда Первоуральский городской суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Адвокат осужденного обжаловал решение. Апелляционная инстанция переквалифицировала действия Артура Гузаирова с ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) на ч.1 ст. 303 УК РФ и назначила ему за совершение данного преступления наказание в виде 460 часов обязательных работ.

В связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности бывшего директора освободили от отбытия наказания по статьям ч.1 ст. 293 УК РФ (по факту несоответствия качества питьевой воды гигиеническим показателям), по ч. 1 ст. 293 УК РФ (по факту аварии на Нижнесергинском трубопроводе), а также по статье ч.1 ст. 303 УК РФ. Суд также исключил из приговора осуждение по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В итоге экс-глава «Водоканала» получил 460 часов обязательных работ. Учитывая время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом, апелляционный суд постановил считать это наказание отбытым полностью. Артура Гузаирова освободили из под стражи 24 декабря. При этом судимость с него снята не была.

Напомним, Артур Гузаиров руководил первоуральским «Водоканалом» с ноября 2021 года. Его задержали в апреле 2024 года на парковке у своего дома. Как установило следствие, Гузаиров, приняв в эксплуатацию станцию очистки воды Верхне-Шайтанского водохранилища допустил ненадлежащую очистку воды, которая отправлялась в систему водоснабжения. Помимо этого, он не организовал проведение технического обследования Нижне-Сергинского трубопровода, из-за чего в Первоуральске отсутствовала холодная вода с 1 по 6 декабря 2023 года.

Кроме того, по данным следствия, Артур Гузаиров не организовал техобследование и ремонт сетей водоотведения, хотя этого требовал закон. В результате в Первоуральске с января 2022 года по февраль 2024 подтопило подвалы 24 домов. Позднее подсудимый, по версии следствия, сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу, ответчиком в котором выступал «Водоканал».

Полина Бабинцева