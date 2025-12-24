В Белоруссии ликвидировали прослушивающую пилотов шпионскую сеть

Контрразведка Белоруссии пресекла деятельность сети иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации. Иностранные агенты действовали на белорусской территории, заявил председатель КГБ Иван Тертель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Практически ежедневно спутниковые группировки западных государств, спецслужб, вооруженных сил мониторят ситуацию на нашей территории, фотографируют и снимают»,— сказал господин Тертель журналистам (цитата по БелТА).

По словам Ивана Тертеля, иностранные спецслужбы пытаются собирать данные о белорусском железнодорожном транспорте, оборонных объектах, а также предприятиях, таких как Минский автомобильный завод. «Очень активно ведется радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Практически мы под электронным колпаком находимся»,— добавил председатель КГБ.