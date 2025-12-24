Россия и Армения обсуждают поставку удобрений через территорию Азербайджана

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что с Арменией обсуждаются грузоперевозки через территорию Азербайджана, которые стали возможны благодаря мирному процессу между странами. По его словам, речь идет в том числе о поставках удобрений.

«Недавно состоялось очень важное событие, мы считаем, это действительно важно, потому что у нас прошел первый поезд с российским зерном через территорию Азербайджана и Грузии в Армению. То есть впервые более чем за 30 лет и впервые за время независимого существования Армении и Азербайджана прошел первый поезд с зерном. Мы обсуждаем также возможности загрузки этой линии другими видами грузов — удобрениями»,— сказал Алексей Оверчук в интервью телеканалу «Россия-24».

Вице-премьер также рассказал, что обсуждается и обратная загрузка из Армении в Россию через территорию Азербайджана. «То есть это такие сдвиги, которые еще совсем недавно казались маловероятными»,— заметил он.

В рамках мирного процесса в октябре Азербайджан и Армения взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов. В начале ноября первый за более чем 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению по новому маршруту, который проходит через Грузию и Азербайджан. На нем доставили более 1 тыс. т пшеницы. В декабре стало известно, что из Азербайджана в Армению впервые после распада СССР отправлен состав с нефтепродуктами.

Лусине Баласян