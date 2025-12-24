ФОМ: 36% россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Фонд «Общественное мнение» представил результаты опроса болельщиков об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). В исследовании приняли участие 1500 респондентов.

Согласно данным опроса, 36% россиян поддерживают эту меру, 29% болельщиков не видят необходимости в ужесточении лимита, 35% равнодушны к этому вопросу. По мнению 21% респондентов, участие иностранных игроков в российских командах влияет на развитие отечественного футбола скорее положительно. 18% высказали противоположное мнение, поскольку легионеры «занимают места» российских футболистов.

Также ФОМ узнал отношение болельщиков к уровню зарплат иностранных игроков. 57% считает незаслуженным превышение среднего оклада легионеров над россиянами. 18% респондентов видят эту разницу справедливой, 24% затруднились ответить.

Ранее в интервью «Ъ» Михаил Дегтярев рассказал, что министерство спорта планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Глава ведомства назвал «оптимальной» формулу, при которой на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке клуба — до десяти. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров, но на поле одновременно могут быть восемь из них.

Таисия Орлова