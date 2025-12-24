На Ставрополье бюджет на спорт увеличат до 2 млрд рублей в 2026 году

Ставропольский край увеличит финансирование физической культуры и спорта в 2026 году до 2 млрд руб. против 1,5 млрд руб. в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта по итогам заседания коллегии, которое провел заместитель председателя правительства Иван Нифонтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, при поддержке губернатора Владимира Владимирова в бюджете следующего года запланировано увеличение помощи восьми профессиональным спортивным клубам.

На заседании подвели итоги выступлений ставропольских атлетов в 2025 году. Участники обсудили развитие спортивной инфраструктуры, кадрового потенциала отрасли, стратегии развития детско-юношеского, студенческого и адаптивного спорта, а также реализации комплекса ГТО.

«Благодаря совместной работе мы достигнем новых высот и воспитаем еще немало чемпионов, которые будут прославлять край на российских и международных аренах»,— прокомментировала министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова.

Валентина Любашенко