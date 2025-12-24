Reuters: Китай влияет на нефтяные цены больше, чем ОПЕК+

По мнению аналитика Reuters в области энергетики и сырьевых рынков Азии Клайда Рассела, в 2025 году Китай стал оказывать на мировые цены на нефть больше влияния, чем страны ОПЕК+.

«Используя свой статус крупнейшего в мире импортера нефти, Китай, по сути, установил нижний и верхний предел цен, увеличивая или уменьшая объем сырой нефти, поступающей в свои хранилища»,— полагает эксперт. Он отмечает, что сокращение добычи нефти в 2022 году со стороны ОПЕК+, в том числе со стороны России, поддержало мировые цены на нефть. Однако рост цен сошел на нет, как только в апреле этого года ОПЕК+ начала отменять сокращения.

Теперь, столкнувшись с надвигающимся избытком нефти на рынке, ОПЕК+ решила занять выжидательную позицию и в первом квартале следующего года хочет сохранить уровень добычи на прежнем уровне. «Таким образом, Китаю остается лишь разобраться с излишками»,— полагает господин Рассел. По его мнению, действия Китая в 2026 году «сейчас являются самой большой загадкой на мировом рынке нефти, и другие участники рынка, вероятно, будут корректировать свои стратегии в ответ на действия Пекина».

Если Пекин продолжит наращивать стратегические запасы такими же темпами, как он это делает в последнее время, это будет означать, что большая часть прогнозируемого избытка нефти в 2026 году попадет в китайские резервуары. Если это произойдет, то, вероятно, цены на нефть снова будут поддерживаться Китаем на минимальном уровне. «Китай готов использовать движение своих запасов в качестве механизма ценообразования. Поставки сырой нефти в Китай по морю составляют около 10 млн барр. в сутки — это составляет примерно четверть от мирового объема морских перевозок. Поэтому вполне возможно, что политика Пекина в настоящее время является наиболее важным фактором на нефтяных рынках»,— делает вывод эксперт Reuters.

Евгений Хвостик