Поздравление от председателя правления Московской биржи Виктора Жидкова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКБ Фото: МКБ

Дорогие друзья, приближается Новый год. Я очень рад, что в 2025 году благодаря вашей активности на рынке произошло много позитивных событий: выросли объемы торгов, пришли новые эмитенты, увеличилось время торговых сессий. Несмотря на непростые условия, вы активно использовали биржу для приумножения своего капитала. Вы строили торговые стратегии, выбирали интересные инструменты, следили за колебаниями котировок.

Мы рады, что уже более 2 млн человек инвестировали в фонды денежного рынка, видя в них альтернативу депозитам.

Рынок коллективных инвестиций — идеальное место для сохранения и приумножения накоплений, где вашими финансами грамотно управляют профессионалы.

И мы вместе с участниками рынка будем делать все возможное, чтобы количество и разнообразие доступных фондов радовали вас.

При вашем участии на Московской бирже (MOEX: MOEX) состоялось крупнейшее IPO за последние годы, а на долговой рынок вышли десятки компаний-дебютантов. Теперь вы можете торговать 17 часов в день 7 дней в неделю и следить за рынком даже в выходные. Мы рады, что вы активно пользуетесь нашими сервисами и вместе с нами развиваете рынок.

Желаю, чтобы этот настрой и готовность двигаться вперед сохранились и в следующем году.

Поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы следующий год мы встречали на новых рекордных уровнях!