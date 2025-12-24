На Ставрополье в 2025 году дети-сироты приватизировали 550 квартир

С начала 2025 года на Ставрополье дети-сироты приватизировали 550 квартир по договорам социального найма. Еще 10 заявлений обрабатывают в министерстве имущественных отношений, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Профильный министр Александр Мясоедов напомнил, что приватизация превращает аренду в собственность. Губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить выдачу жилья. Власти выделили на эти цели 512 млн руб. из краевого и федерального бюджетов. Деньги пошли на покупку квартир в новостройках и на вторичке, а также на жилищные сертификаты.

Власти региона в 2025 году обеспечили жильем 242 сироты вместо запланированных 203. Выдали 90 сертификатов по 3,3 млн руб. каждый. Квартиры распределили по Ставрополю, курортам КМВ, Труновскому и Новоселицкому округам. Каждое помещение по площади не меньше 33 кв. м с ремонтом. В октябре приватизировали квартиры для 410 сирот. К декабрю показатель вырос до 550.

Сироты на Ставрополье получают жилье с 21 года. Они живут в нем три года по договору найма, потом подают на приватизацию. Заявки принимают в ГКУ СК «Имущественный фонд СК» на ул. Лермонтова, 189/1 в Ставрополе. Органы опеки формируют очереди, МФЦ выдают сертификаты через Госуслуги.

Власти региона заключили контракты на 567 квартир через долевое строительство. Передадут их региону в 2026–2027 годах. В 2024-м сироты приватизировали 170 квартир. Губернатор увеличил финансирование до 1,5 млрд руб. в прошлом году. Сироты выбирают жилье сами, благоустраивают и перепланируют по вкусу. Это укрепляет их самостоятельность. Регион модерирует приватизацию, чтобы уязвимые граждане быстрее стали собственниками.

Станислав Маслаков