Российские банки в ноябре увеличили чистую прибыль на 27%

По итогам ноября чистая прибыль российских банков выросла на 27%, до 394 млрд руб. С начала года банковский сектор заработал 3,4 трлн руб., сообщил Центробанк (ЦБ).

Обновленные данные приводятся в докладе (.pdf) «О развитии банковского сектора». Как уточнил ЦБ, рост чистой прибыли связан с двумя факторами. Во-первых, неосновные доходы выросли на 89 млрд руб., в основном благодаря тому, что банки учли положительную переоценку ценных бумаг (+57 млрд после снижения на 27 млрд руб. в октябре). Во-вторых, налоги сократились на 75 млрд руб.

При этом основная прибыль составила 77 млрд руб., снизившись на 21%. В ЦБ это связали с возросшими отчислениями в резервы (94 млрд руб., рост на 87%), преимущественно по кредитам юрлиц. Частично снижение нивелировал рост чистых процентных доходов — на 3%, до 17 млрд руб., отмечается в докладе.

По оценкам старшего управляющего директора Сбербанка Михаила Матовникова, по итогам года чистая прибыль банков составит 3,3–3,5 трлн руб. Это на 8–13% ниже, чем результат 2024 года (3,8 трлн руб.). Согласно прогнозу ЦБ, прибыль банков составит 3,2–3,5 трлн руб., при этом, скорее всего, показатель будет ближе к верхней границе диапазона.

