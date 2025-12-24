Совфед одобрил ветеранские льготы для следователей и прокуроров в зоне СВО

Совет федерации на заключительном заседании осенней сессии одобрил закон о наделении статусом ветерана боевых действий сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России (СКР), исполнявших служебные обязанности в условиях проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно пояснительной записке, речь в поправках идет о сотрудниках правоохранительных органов, не принимавших непосредственного участия в СВО.

Ветеранский статус получат представители СКР и прокуратуры, работавшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также исполнявшие обязанности в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. К ветеранам боевых действий приравняют и тех следователей и прокуроров, кто с 30 сентября 2015 года работал в Сирийской Арабской Республике.

Необходимость наделения сотрудников правоохранительных органов ветеранским статусом авторы законопроекта объяснили риском для жизни, с которым связана их работа в условиях боевых действий.

Правительство России внесло законопроект в Госдуму 5 сентября 2024 года. Депутаты приняли его 23 декабря.

Степан Мельчаков