Следователей и прокуроров в зоне СВО приравняли к ветеранам боевых действий

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о наделении статусом ветерана боевых действий сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России (СКР), исполнявших служебные обязанности в условиях проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно пояснительной записке, к ветеранам боевых действий приравниваются сотрудники указанных правоохранительных органов, работавшие с 24 февраля 2022 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, а также позднее — с 30 сентября 2022 года — в Запорожской и Херсонской областях. Вместе с тем ветеранский статус получат прокуроры и следователи, исполнявшие обязанности в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года.

Авторы законопроекта уточнили, что речь в документе идет о сотрудниках правоохранительных органов, не принимавших непосредственного участия в СВО. «Прокуроры, назначенные на указанные должности (в органы прокуратуры на присоединенных территориях. — "Ъ"), а также командированные во вновь созданные органы прокуратуры, с риском для жизни и здоровья осуществляют надзор за исполнением законов, уголовное преследование, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и другие функции»,— обосновывают нововведение инициаторы поправок. Сотрудники СКР, как следует из пояснительной записки, проводят в условиях спецоперации на Украине следственные действия, направленные на «закрепление доказательств применения ствольной и реактивной артиллерии по жилым домам и иным объектам мирной инфраструктуры».

Законопроект был внесен в Государственную думу 5 сентября 2024 года правительством РФ.

Степан Мельчаков