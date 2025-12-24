Суд вынес приговор жителю Приангарья, застрелившему собаку

Мировой судья судебного участка №62 Иркутского района вынес решение по делу об убийстве собаки. Обвиняемым по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) стал 50-летний местный житель. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Приангарья.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в апреле 2024 года в поселке Первомайский. Обвиняемый увидел на своем приусадебном участке принадлежащую соседке собаку. Он взял охотничий карабин и произвел не менее трех выстрелов в животное. От полученных ран собака погибла. Фигурант дела вину не признал, заявив, что защищал внука от собаки.

Суд признал подсудимого виновным и назначил штраф в размере 55 тыс. руб. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденного 25 тыс. руб. Орудие убийства суд конфисковал в собственность государства.

Михаил Кичанов