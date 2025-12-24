Саратовская область вошла в десятку лидеров по удовлетворенности пациентов

Саратовская область вошла в десятку регионов по удовлетворенности пациентов медицинской помощью. Регион занял седьмое место с баллом 4,49. Такие данные компания «МедРокет» (разработчик портала «ПроДокторов») представил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовская область попала в топ-10 по удовлетворенности пациентов медпомощью

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Саратовская область попала в топ-10 по удовлетворенности пациентов медпомощью

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эксперты проанализировали более 1,1 млн отзывов на сайте «ПроДокторов» за 2025 год. Согласно исследованию, частные медицинские учреждения в России получили более высокую оценку пациентов, чем государственные. Средняя оценка госклиник составила 3,8 из 5 баллов, а частных – 4,78. В анализе были учтены 230 тыс. отзывов о врачах государственных клиник и 932 тыс. отзывов о специалистах частного здравоохранения. Общая оценка удовлетворенности пациентов медицинскими учреждениями в стране составила 4,3.

В рейтинге лидировал Севастополь с баллом 4,81. На втором и третьем месте оказались Тюменская область (4,76) и Ханты-Мансийский автономный округ (4,57). Москва (4,5) и Санкт-Петербург (4,43) попали в середину списка регионов с большим количеством отзывов. Среди аутсайдеров: Дагестан (4,01), Вологодская область (4,02), Удмуртия и Липецкая область, которые набрали по 4,04 балла.

Нина Шевченко