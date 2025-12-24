Оператором гостиничного комплекса «Нескучный сад» в Сочи стала компания UPRO GROUP

Федеральный девелопер НЕОМЕТРИЯ (ключевой актив Alias Group) определил управляющую компанию для гостиничного комплекса «Нескучный сад» в Сочи.

Фото: ФД «Неометрия»

Оператором проекта выбрана UPRO GROUP – одна из ведущих российских компаний на гостиничном рынке, специализирующаяся на работе с курортными объектами размещения.

Гостиничный оператор UPRO GROUPв настоящее время входит в федеральный ТОП-10 управляющих компаний, портфель компании включает 11 объектов в ключевых курортных регионах России.

Являясь одной из самых технологически продвинутых на рынке, компания планирует выстраивать работу отеля на основе лучших практик и разработок, включая собственный модуль бронирования, систему динамического ценообразования и управления доходами, что поможет обеспечить круглогодичную загрузку, высокий уровень сервиса и операционной эффективности.

Значимым активом оператора является HR-блок, реализующий эффективные программы подбора и развития персонала, сотрудничество с ведущими вузами, а также HR-продукты для всей индустрии гостеприимства, направленные на укрепление имиджа отрасли на рынке труда, включая платформу для поиска работы на курортах TravelJob. Эта комплексная работа гарантирует высокий уровень сервиса и надежное кадровое обеспечение даже для самых масштабных проектов.

«Нескучный сад» обладает развитой курортной инфраструктурой и уже в скором времени откроет свои двери для гостей под новым брендом Greenmont. Проект занимает территорию 4,5 гектара с уникальной концепцией благоустройства с парящими променадами и зоной отдыха с адиабатическим охлаждением. В гостиничном комплексе создается полноценная курортная экосистема: гостям доступны два круглогодичных подогреваемых бассейна, современный СПА-центр с термальной зоной и медицинской составляющей, 5 ресторанов, разнообразные развлекательные и спортивные площадки, детские развивающие центры.

«Рынок управления в Сочи сегодня – это среда высочайших стандартов и серьезной конкуренции. Здесь работают действительно сильные операторы, что гарантирует высокий уровень обслуживания и управления гостиничными проектами. Выбор в пользу UPRO GROUP обусловлен уникальными компетенциями компании, которые идеально соответствуют задачам нашего проекта: глубокой экспертизой в управлении крупными курортными комплексами и доказанной эффективностью в проектах с множественными собственниками», – отметила Ленария Хасиятуллина, коммерческий директор федерального девелопера НЕОМЕТРИЯ.

«Это первый проект федерального девелопера «Неометрия» в области гостиничного бизнеса, к которому приковано пристальное внимание участников рынка. И есть все основания полагать, что это будет очень качественный проект. На мой взгляд, это один из лучших номерных фондов в Большом Сочи, который существует на текущий момент: потрясающий дизайн, уникальное качество материалов. Это огромный проект, который должен генерировать хорошую рентабельность и быть инвестиционно привлекательным, в том числе за счет локации и инфраструктуры, подходящих для всесезонного отдыха», – подчеркнул Артем Мачульский, директор по развитию UPRO GROUP.

Застройщик ООО СЗ «Зелёная горка. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

https://neometria.ru