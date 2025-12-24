В Москве вдвое повысили штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте

Мосгордума одобрила увеличение штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте с 2 тыс. до 5 тыс. руб. За провоз в наземном транспорте без оплаты ручной клади, количество или размеры которой превышают нормы, грозит штраф в 1 тыс. руб.

Кроме того, штраф в 1 тыс. руб. грозит за:

размещение ручной клади на сиденьях вагонов и скамейках станций метро;

провоз ручной клади, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, огнестрельного оружия, колющих и легко бьющихся предметов, либо животных с нарушением правил;

использование колесных средств для перевозки ручной клади;

использование музыкальных инструментов без письменного разрешения руководства метрополитена;

прослушивание музыки и просмотр видео без наушников;

нахождение в метро в пачкающей или зловонной одежде, либо с предметами, которые могут испачкать пассажиров и вагоны;

кино-, видео- и фотосъемку с нарушением правил;

бег по эскалаторам (также запрещено сидеть и ставить на них вещи);

перемещение по неработающим эскалаторам;

пользование связью с машинистом без надобности.

Штраф в 3 тыс. руб. вводят за:

открытие дверей вагонов во время движения;

провоз легковоспламеняющихся, взрывчатых, отравляющих ядовитых веществ и предметов; подъем на крыши вагонов;

вмешательство в работу беспроводной передачи данных.

Проект поправок в столичный КоАП (статьи 10.1 и 10.9) предложила глава комиссии по транспорту московского парламента Сабина Цветкова. Она считает, что нововведения помогут повысить «эффективность противодействия правонарушениям и улучшить качество обслуживания пассажиров».

