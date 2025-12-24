Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Москве вдвое повысили штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте

Мосгордума одобрила увеличение штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте с 2 тыс. до 5 тыс. руб. За провоз в наземном транспорте без оплаты ручной клади, количество или размеры которой превышают нормы, грозит штраф в 1 тыс. руб.

Кроме того, штраф в 1 тыс. руб. грозит за:

  • размещение ручной клади на сиденьях вагонов и скамейках станций метро;
  • провоз ручной клади, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, огнестрельного оружия, колющих и легко бьющихся предметов, либо животных с нарушением правил;
  • использование колесных средств для перевозки ручной клади;
  • использование музыкальных инструментов без письменного разрешения руководства метрополитена;
  • прослушивание музыки и просмотр видео без наушников;
  • нахождение в метро в пачкающей или зловонной одежде, либо с предметами, которые могут испачкать пассажиров и вагоны;
  • кино-, видео- и фотосъемку с нарушением правил;
  • бег по эскалаторам (также запрещено сидеть и ставить на них вещи);
  • перемещение по неработающим эскалаторам;
  • пользование связью с машинистом без надобности.

Штраф в 3 тыс. руб. вводят за:

  • открытие дверей вагонов во время движения;
  • провоз легковоспламеняющихся, взрывчатых, отравляющих ядовитых веществ и предметов; подъем на крыши вагонов;
  • вмешательство в работу беспроводной передачи данных.

Проект поправок в столичный КоАП (статьи 10.1 и 10.9) предложила глава комиссии по транспорту московского парламента Сабина Цветкова. Она считает, что нововведения помогут повысить «эффективность противодействия правонарушениям и улучшить качество обслуживания пассажиров».

Подробности — в материале «Ъ» «Безбилетникам поднимают ставки».

