Средняя зарплата в крупных и средних компаниях Казани достигла 105 тысяч рублей

В Казани средняя заработная плата сотрудников крупных и средних предприятий составляет 105 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова отметила, что средняя зарплата по республике составляет 86 тыс. руб., тогда как в Казани показатель выше на 19 тыс. руб.

Также госпожа Зарипова отметила, что в столице проживают более 18 тыс. трудоспособных граждан с инвалидностью, однако работают только 6,9 тыс. из них. Государство компенсирует работодателям до 200 тыс. руб. расходов на оборудование специализированного рабочего места, включая специальную мебель, техническое оборудование и необходимое программное обеспечение для комфортной и продуктивной работы сотрудников с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по уровню зарплатных предложений, медиана зарплат в республике составила 72,8 тыс. руб.

Анна Кайдалова