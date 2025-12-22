Татарстан лидирует в Поволжье по числу вакансий и уровню зарплат в 2025 году

По итогам 11 месяцев 2025 года Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по спросу на кадры и уровню зарплатных предложений. В республике размещено 285,1 тыс. вакансий, медиана зарплат составила 72,8 тыс. руб. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на директора hh.ru Поволжье.

Наибольшая доля вакансий приходится на рабочий персонал, продажи и обслуживание клиентов — по 22%, на третьем месте — производство и сервисное обслуживание (16%).

Средняя конкуренция в республике составила 6,5 резюме на вакансию, тогда как в 2024 году она была ниже — 3,5 резюме.

Лидерами по числу вакансий стали менеджеры по продажам, продавцы и кассиры и операторы call-центров 12,3 тыс. Дефицит кадров сохраняется в сферах массового найма — розничная торговля, медицина, фармацевтика. Наиболее дефицитными оказались дворники (0,7 резюме на вакансию), повара и пекари (2,1), продавцы и кассиры (2,2), товароведы, маляры и штукатуры (2,4), заведующие аптекой и врачи (2,6).

Анна Кайдалова